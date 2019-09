PSG : Il sait pourquoi les jeunes fuient Paris au mercato

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Ces deux dernières années, le Paris Saint-Germain a vendu de nombreux jeunes, en manque de temps de jeu dans la capitale.

Ikoné, Diaby ou encore Nkunku ont fait leurs valises, tout comme de nombreux éléments de l’ancienne équipe réserve, laquelle a été supprimée. Transféré à Leipzig cet été, Christopher Nkunku justement, n’est pas surpris de cet exode massif. Selon lui, il est devenu quasiment impossible de se faire une place dans l’équipe professionnelle à Paris lorsque l’on est un jeune du centre de formation en raison d’une concurrence démentielle à certains postes…

« C’est compréhensible. Les jeunes se rendent compte que c’est bouché pour eux. Tout joueur formé au club rêve de s’y imposer mais à Paris ce n’est pas évident. Certains ont eu leur chance, d’autres pas. Moi, j’estime avoir été patient, j’ai essayé. Mais je me suis rendu compte que pour que ma carrière décolle, il fallait que j’aille voir ailleurs » a confié l’ancien milieu de terrain du Paris Saint-Germain, qui s’éclate désormais à Leipzig en Bundesliga. « Ici, tout le monde cherche à gagner le match, même les petites équipes. Ça me plait. Quand tu joues au milieu comme moi, c’est plus agréable. Tu as plus d’espaces et tu prends plus de plaisir à jouer au foot ». Tout le monde est gagnant, finalement.