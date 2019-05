PSG : Il s'est fait balader par Tuchel, et il a adoré

Dans : PSG, Ligue 1.

C’est la bonne pioche du marché des transferts de l’été dernier au Paris Saint-Germain. Juan Bernat, arrivé sur la pointe des pieds pour enfin remédier à ce problème au poste d’arrière gauche, a non seulement gagné sa place mais il a en plus été d’une belle efficacité offensive tout en se montant régulier. De quoi ravir l’ancien du Bayern Munich, qui sortait de deux saisons difficiles en Bavière, et a adoré avoir autant de temps de jeu. Même si ce n’était pas toujours à son poste puisque, forcé par les absences, Thomas Tuchel a fait jouer l’Espagnol au poste de milieu défensif ou de de défenseur central. Et il ne s’en plaindra pas.

« Le coach ? J’ai apprécié passer cette saison à ses côtés. Il m’a donné sa confiance dès le premier jour, c’est d’ailleurs aussi grâce à lui que j’ai rejoint le club. Il m’a démontré sa confiance en me faisant jouer à des postes qui ne sont pas forcément les miens, notamment au milieu de terrain. J’ai aussi disputé un match en tant que troisième défenseur central. Cela m’a fait du bien de comptabiliser autant de temps de jeu après deux années difficiles », a livré Juan Bernat sur PSG TV. Néanmoins, ces changements de poste n’ont pas forcément donné satisfaction en cette fin de saison, et ont surtout permis de démonter qu’il y avait bien un problème au PSG en ce qui concerne l’effectif si Bernat devait être aligné au poste de milieu de terrain axial.