PSG : Il réveille le Barça à 5h du mat, un supporter en garde à vue

Un supporter du Paris Saint-Germain a investi dans la réservation d'une chambre d'hôtel dans le même établissement que les joueurs du Barça afin de provoquer le chaos.

Les supporters du PSG avaient prévu un court feu d’artifice vers 4 heures du matin dans la nuit de mardi à mercredi afin de perturber le sommeil des joueurs du FC Barcelone, lesquels étaient installés dans un hôtel de luxe du 15e arrondissement. Mais ce n’est rien par rapport à ce qu’un des leurs a fait durant cette même nuit, plus précisément à 5 heures du matin, afin de réveiller brutalement Lionel Messi et ses coéquipiers 16 heures avant le coup d’envoi du match retour des 8es de finale de Ligue des champions au Parc des Princes. Comme le révèle RMC, un fan du Paris Saint-Germain, informé de l’établissement où séjournait le Barça, a réservé une chambre, l'hôtel n’était en effet pas privatisé totalement et accueillait donc d’autres clients que la délégation du FC Barcelone. Et après le feu d’artifice, il a laissé le calme revenir…avant de déclencher l’alarme à incendie, laquelle s’est évidemment mise à hurler dans tout l’hôtel.

Très rapidement, les services de sécurité sont entrés en action, et ayant constaté que cette alarme avait été déclenchée manuellement et de manière illégitime, ils l’ont stoppé. Cependant, bien évidemment le mal était fait et il fallait être totalement sourd pour n'avoir rien entendu. Rapidement identifié, le supporter du PSG a été remis à la police, et après un placement en garde à vue il a fait l’objet d’un simple rappel à la loi, son geste n’étant pas non plus un délit d’une gravité absolue. La nuit a été chaotique pour les joueurs et le staff du FC Barcelone, même si ce genre de chose est devenu assez coutumier lors des compétitions européennes.