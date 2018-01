PSG : Il refuse deux offres en or, Paris s'arrache les cheveux au mercato

Dans : PSG, Mercato.

Partira, partira pas, le suspense reste entier pour Javier Pastore, qui était titulaire ce mercredi en Coupe de France, et a même marqué un but contre Guingamp.

Néanmoins, depuis la fin du mois de décembre, les rumeurs pleuvent sur un éventuel départ. Alors que le joueur maintient qu’il n’a aucune intention de quitter la capitale, son agent se rend très régulièrement à Milan pour tenter de convaincre l’Inter de faire une belle offre au PSG pour remporter la mise. Mais jusqu’à présent, le club lombard se contente de proposer un prêt, ce qui ne convient pas du tout aux dirigeants parisiens.

Mais cette semaine, un coup de tonnerre s’est produit dans ce dossier puisque le journaliste toujours bien informé Gianluca Di Marzio annonce que le PSG a reçu deux belles offres pour Javier Pastore, venant de Liverpool et Tottenham. Les propositions se situeraient entre 25 et 40 ME et auraient donc forcément éveillé l’intérêt de Paris. Mais le joueur a tout simplement refusé d’évoquer ces deux possibles points de chute, laissant entendre qu’il ne voulait signer qu’à l’Inter Milan. Une voie qui semble sans issue, sachant que les deux clubs anglais sont les seuls à s’être positionnés à l’heure actuelle pour récupérer El Flaco.