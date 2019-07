PSG : Il pourrit sa carrière, Neymar Senior accusé

Dans : PSG, Ligue 1.

A son arrivée au Paris Saint-Germain, Neymar avait surpris beaucoup de monde en annonçant que son père était contre son transfert, alors que ce dernier avait été accusé par le FC Barcelone d’avoir poussé son fils vers la sortie et d’avoir tenu un double discours. Mais celui qui représente aussi les intérêts de son fils, de sa fondation, et de sa société, n’a jamais approuvé ce transfert au PSG, estimant que la star brésilienne se mettait en danger en rejoignant le club francilien. Un pari pour le moment loin d’être payant, sachant les déboires connus par l’attaquant ces dernières années. Et si c’est en train de devenir n’importe quoi, la faute en revient désormais intégralement à Neymar Senior selon un proche du dossier.

« C’est très simple, il croit que son fils est le meilleur joueur du monde et il ne comprend rien au football de haut niveau, aux codes en vigueur dans les grands clubs. Je pense qu’il est une bonne partie du problème. Depuis qu’il a pris complètement la main sur la carrière de son fils, c’est-à-dire depuis le départ de Barcelone, ça part en vrille », a résumé cet intermédiaire proche du PSG et implanté au Brésil, dans les colonnes de L’Equipe. Un portrait peu flatteur pour celui qui rêve de faire de son fils le meilleur joueur du monde. Pour le moment, son passage à Paris ne l’aura pas rapproché de cet objectif.