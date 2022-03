PSG : Il ne manquait plus que ça, le Barça humilie Neymar

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

L'idée d'un retour de Neymar au FC Barcelone fera-t-elle encore son apparition cet été ? La réponse est déjà connue et elle fait mal.

Si la bourde de Gianluigi Donnarumma risque de rester dans les mémoires pour encore longtemps, le gardien italien ne peut pas porter l’élimination du PSG sur ses seules épaules non plus. Dominateur pendant 80 % du temps sur l’ensemble des deux confrontations, les Parisiens n’ont pas su se mettre à l’abri, avec notamment le pénalty manqué par Messi, et de nombreuses occasions souvent mises à mal par un Thibaut Courtois inspiré. Peu en forme au match aller en raison de son retour de blessure, Neymar n’a pas fait mieux au retour. Sa facilité à dribbler ses adversaires a totalement disparu, et elle est remplacée par une accumulation de ballons perdus, y compris quand le risque pris n’est pas énorme. Ce fut le cas sur le deuxième but, où le Brésilien donne littéralement un ballon de contre à Luka Modric, avec le résultat que l’on connait.

Ce niveau de jeu inquiétant pour quelqu’un qui vient de signer un bail sur le long terme, toute l’Espagne l’a vu. A Barcelone, on ne rêve donc plus du tout d’un retour de ce Neymar, celui qui avait fait se lever le Camp Nou et marquer des buts extraordinaires. Désormais, sa cote est descendue en flèche, comme l’explique le quotidien local El Nacional. Si le PSG devait traverser une énorme crise et un coup de balai historique cet été, avec par exemple la volonté jointe de l’Emir du Qatar et de Zinedine Zidane de mettre un terme l’impunité des stars, cela pourrait déboucher sur des départs de taille. Et notamment celui de son numéro 10, dont le comportement et le manque de rendement agace totalement, malgré la récente prolongation. Selon Romain Molina, l'Emir du Qatar estime que Neymar se fiche du PSG, et cela pourrait donner lieu à des décisions radicales.

Xavi estime que Neymar est fini

El Nacional rappelle que Neymar passe quasiment chaque été à s’offrir une place pour un retour au Barça, y compris en payant de sa poche pour rembourser le PSG. Mais si cela devait être le cas, scénario très hypothétique il faut le reconnaitre, Xavi n’en voudrait pas. Même gratuitement, le numéro 10 du Paris SG n’intéresse pas le nouvel entraineur catalan, qui connait très bien les mauvaises habitudes de son ancien coéquipier et estime qu’il va arriver plus vite que prévu vers la fin de sa carrière, lui qui accumule pépins physiques, grosses blessures et méforme à seulement 30 ans. Si Joan Laporta est toujours tenté par un tel retour, pour son image et aussi sur le plan marketing, Xavi empêche tout « come-back », même gratuitement, estimant que cela nuirait à son collectif et que le grand Neymar n’a plus aucune de refaire surface vue la tendance actuelle. Cela tombe bien, le PSG n’a pas l’intention de s’en séparer, mais pour l’ancien prodige de Santos, c’est une éventuelle porte de sortie en pleine tempête qui se ferme brutalement.