PSG : Il n'a pas signé pour faire « Paris by night » et il le prouve

Dans : PSG, Ligue 1.

Recruté en provenance de la Juventus Turin cet été afin d’apporter son expérience au groupe parisien, Gianluigi Buffon fait l’unanimité dans la capitale française. Et même s’il n’a joué que 13 matchs toutes compétitions confondues cette saison, l’Italien apporte énormément au vestiaire du PSG. Il faut dire que l’homme aux 17 saisons à la Juve a de l’expérience, et sait précisément comment gérer chaque moment d’une saison. Surtout, son professionnalisme poussé à l’extrême épate en interne. Notamment chez les salariés du club…

« À quarante ans, Gianluigi garde une forme d'excitation et de fraîcheur uniques. Dans son rapport à la compétition, il a une telle rage de vaincre. À son arrivée, des coéquipiers ont voulu lui donner quelques bonnes adresses où ils se retrouvent le soir. Or, il ne s'est pas du tout lancé là-dedans. Ça voulait dire : " Moi, je ne suis pas là pour découvrir en priorité les endroits stylés de Paris. Je suis venu avec des objectifs sportifs précis et élevés et je vais donner le max." On l'a recruté pour ça, pour montrer l'exemple aux plus jeunes » a notamment lâché un salarié du Paris Saint-Germain dans les colonnes du journal L’Equipe. Une déclaration qui va plaire aux supporters parisiens, qui ont ici la preuve que Gianluigi Buffon n’est pas venu dans la Ville Lumière en pré-retraite. Mais bien pour (enfin) gagner la Ligue des Champions, le seul titre majeur qu’il lui manque.