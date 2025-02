PSG ‍: Il dévoile les trois priorités du mercato

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG n'a, pour le moment, pas répondu à toutes les attentes de Luis Enrique au mercato. Il y a des besoins évidents sur lesquels la direction parisienne va devoir se pencher.

70 millions d’euros dépensés mais un seul joueur recruté, le PSG a fait un mercato où il a tout misé sur l’ailier géorgien Khvicha Kvaratskhelia. A moins d’une grosse surprise, cela ne changera pas dans les prochains jours, même si Luis Enrique aurait bien aimé des recrues. L’entraineur espagnol souhaitait doubler tous les postes, et ce ne sera pas le cas. Un manque qu’il faudra combler l’été prochain, et ce sont des priorités que la direction du Paris SG a déjà identifié selon Laurent Perrin, le spécialiste du club de la capitale pour Le Parisien. Pour lui, le véritable changement aura lieu en fin de saison, avec notamment la nécessité de se défaire de tous les joueurs prêts actuellement, mais aussi des joueurs comme Kimpembe et Asensio qui n’entrent pus dans le projet.

Le numéro 9 toujours recherché

Et au niveau des arrivées, il ne fait aucun doute qu’il faut une doublure à Hakimi, un défenseur central supplémentaire, et trouver un fameux numéro 9 qui aidera le PSG à changer de dimension. Là encore, c’est un souhait de Luis Enrique, qui a récemment fait savoir à Canal+ qu’il n’était pas contre le fait de jouer avec un avant-centre, mais qu’il lui fallait donc un numéro 9 de très haut niveau pour le faire.

« Kimpembe, Asensio, effectivement, c'est direction la sortie. Il faut absolument un latéral droit, peut-être un défenseur central. Et comme à chaque mercato, on relancera le débat autour du 9, vrai ou faux. Paris est très fourni sur les côtés, mais il faut une alternative à Ramos qui ne semble pas avoir le profil recherché par Enrique. Mais on va avoir le temps de parler de tout ça. Observons déjà la deuxième partie de saison, elle sera instructive pour nous comme pour la direction sportive », a avancé le journaliste du Parisien, qui sait que les bonnes résolutions de l’hiver peuvent forcément être mises à mal, notamment avec le parcours très attendu en Ligue des Champions.