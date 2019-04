PSG : Il décolle loin du Parc, cet ancien titi nargue Paris

Dans : PSG, Ligue 1, Foot Europeen.

Comme beaucoup de jeunes du Paris Saint-Germain, Odsonne Edouard a dû partir pour continuer sa progression.

Malgré sa bonne réputation au centre de formation, l’attaquant n’a pas eu l’opportunité d’exister dans le groupe professionnel. L’ancien Toulousain a donc été prêté, puis transféré pour 10 M€ au Celtic Glasgow où il réalise une belle saison. « J'ai toujours eu confiance en moi. Mais là, c'est l'année la plus pleine que j'ai réalisée, a confié Edouard à L’Equipe. Dans tous les aspects du jeu, tactique, physique, je sens que j'ai évolué. J'ai plus de maturité. Plus je joue, plus je grandis. Je sais que je peux faire plus. »

Auteur de 19 buts et 8 passes décisives en 41 matchs disputés, l’avant-centre de 21 ans ne regrette pas son départ. « J’ai fait le choix de partir parce que, forcément, tout le monde ne peut pas réussir là-bas, a-t-il expliqué. J’assume et je ne le regrette pas. Il y a forcément un risque en partant. Mais en restant aussi. Je ne me fixe pas de limites, je veux faire partie des meilleurs attaquants. Et les grands, ils ont acquis de la maturité en jouant. »

Edouard avait-il le niveau pour le PSG ?

Compte tenu de son niveau actuel, on est forcément tenté de se demander si Edouard aurait pu jouer sous les ordres de Thomas Tuchel cette saison. « C'est difficile de répondre, je ne connais pas le contexte », a réagi l’ancien Parisien. Mais une chose est sûre pour le buteur du Celtic, il avait les qualités pour reproduire ses performances dans la capitale française.

« Je n'ai pas de doute par rapport à ça. Je peux les reproduire dans n'importe quel match. Après, il me reste beaucoup de choses à travailler mais les grands matches, c'est une question de maturité, de confiance », a explique Edouard qui, à l’image de Kingsley Coman il y a quelques années, donnera peut-être des regrets à la direction parisienne s’il poursuit sur sa lancée.