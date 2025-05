PSG ‍: Il allume Nuno Mendes, ce consultant provoque un clash

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

En difficulté face à Bukayo Saka lors de la réception d'Arsenal en demi-finale de la Ligue des champions, Nuno Mendes alterne les bonnes performances avec d'autres plus délicates. Pour Grégory Paisley, il est clairement le point faible du PSG pour la finale.

Mercredi 7 mai au soir, le Paris Saint-Germain continuait d'écrire l'histoire en allant chercher sa deuxième finale de Ligue des champions. Le club de la capitale a dégoûté Arsenal, sa troisième victime anglaise de rang après Aston Villa et Liverpool. Tout autant de double confrontation au cours desquelles le collectif parisien a brillé. Mais dans le lot, l'un d'eux ne fait pas l'unanimité. En effet, Nuno Mendes, capable de sortir des performances de très haut niveau comme les deux matchs face aux Villans, peut également se montrer grandement en difficulté à mesure que l'adversité augmente. Devant Bukayo Saka, le latéral portugais a perdu ses moyens, selon Grégory Paisley, ancien joueur du PSG devenu consultant.

« Il te met en danger »

🎙️@gregorypaisley : "J'adore Nuno Mendes mais il a été inquiétant en première mi-temps contre Arsenal. Le problème avec lui, c'est qu'on lance une pièce à chaque match. Il est capable du meilleur comme du pire." pic.twitter.com/HZcQzn3dan — After Foot RMC (@AfterRMC) May 8, 2025

« J'adore Nuno Mendes. Maintenant, il est vrai qu'il a été inquiétant, notamment en première période face à Arsenal. Il était paumé. Ce que je lui reproche, c'est que tu lances la pièce avant les matchs. Il est capable d'être parmi les trois meilleurs à son poste, mais il peut être tout l'inverse. Il ne t'apporte pas assez de garanties sur les matchs de haut niveau. Quand il a eu Mohamed Salah face à lui, il était fort. Mais quand Elliott est rentré à sa place, il s'est dit 'c'est pas grave', derrière c'est but et 1-0. Il a un problème psychologique. Tu ne peux pas te permettre sur ces matchs d'avoir autant de différences dans la performance. Mercredi, aucune garantie dans les relances. Il a les fils qui se touchent. Il peut maîtriser, il te met en danger sur certaines situations. Avec un autre PSG, tu peux prendre cher », a-t-il expliqué en substance dans l'After Foot sur RMC.

Des propos qui lui valent d'ailleurs de nombreuses critiques sur le réseau social d'Elon Musk, où on estime que Nuno Mendes est l'un des meilleurs latéraux de la planète, décisif offensivement et qui a beaucoup progressé défensivement, même si c'est parfois rappelé dans des termes plus fleuris. Si la pièce est tombée du mauvais côté pour la réception d'Arsenal, les supporters parisiens peuvent espérer qu'elle tombera du bon pour la finale face à l'Inter Milan le 31 mai prochain.