PSG : Il affirme pouvoir bloquer Mbappé, verdict samedi !

Dans : PSG, Ligue 1, ASC.

Avant d'affronter le Paris Saint-Germain avec Amiens samedi, Prince-Désir Gouano avoue avoir la clé pour freiner Kylian Mbappé.

Qui peut stopper Kylian Mbappé ? Pas grand monde. Ces dernières semaines, et plus généralement depuis sa victoire à la Coupe du Monde 2018 avec l'équipe de France, l'attaquant de 19 ans est inarrêtable. Auteur d'un quadruplé pour son dernier match de Ligue 1 contre l'OL (5-0), l'ancien de Monaco a ensuite sauvé les Bleus face à l'Islande (2-2). Des performances qui donnent encore plus de crédit à sa candidature au Ballon d'Or. Mais pour son retour à Paris, Mbappé va devoir se méfier de... Prince-Désir Gouano. Lors de PSG-Amiens, le défenseur picard de 24 ans va effectivement tenter de mettre la misère au champion du monde.

« Comment contrer Mbappé ? Je ne vais pas vous le dire parce que je pense que l’interview sera diffusée avant le match, donc ça serait lui donner mes astuces. L’année dernière, même s’ils ont gagné 2-0, j’avais trouvé une technique pas mal, parce qu’il avait joué en pointe ce jour-là. Je vais essayer de la refaire pour voir si ça va refonctionner. Mais oui, j’ai ma petite idée en tête… », a lancé, sur RMC, Gouano, qui promet donc un match dans le match avec Mbappé. Sauf que si sa technique venait à marcher, Neymar pourrait notamment en profiter afin de retrouver un peu la lumière avant les gros chocs contre Naples et l'OM.