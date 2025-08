PSG ‍: Il a refusé un contrat et s'en mord les doigts

Le cas d’Ademola Lookman fait grand bruit de l’autre côté des Alpes. Le Nigérian a formulé officiellement une demande de transfert et le conflit semble loin d’être réglé. Le président du club italien a donné une conférence de presse en dévoilant que le joueur aurait pu signer au Paris Saint-Germain l’été dernier.

C’est le conflit du moment du côté de l’Italie. Ademola Lookman et l’Atalanta Bergame sont brouillés. L’international nigérian (29 sélections, huit buts) a livré un communiqué pour demander à quitter la Dea cet été. Le joueur se trouve lésé sur son traitement après avoir donné beaucoup à la formation de Serie A. « Je sens malheureusement que je n'ai d'autre choix que de défendre ce que je crois être juste et que cela suffit. Je confirme avoir déposé une demande de transfert officielle, a-t-il notamment déclaré sur les réseaux sociaux. Ce lundi, le président de l’Atalanta Bergame Antonio Percassi a donné sa version des faits en conférence de presse.

🚨⚠️ Atalanta CEO Percassi: “The pact with Lookman was made one year ago when we rejected €20m from PSG”.



“We told him: we’ll let you leave in 2025 for a super top club and not in Italy. Now, the situation [with Inter] is different... and as always, it’s us deciding”. pic.twitter.com/UqUwhwafcl