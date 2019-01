PSG : Idrissa Gueye s’éloigne, un homme fait tout capoter

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

Le désir du joueur de signer à Paris pour disputer la Ligue des Champions, l’offre rehaussée du PSG, l’accord sur le principe trouvé avec Everton, tout semblait indiquer un transfert d’Idrissa Gueye ces dernières heures.

Le milieu de terrain avait même rempli les formalités, après sa demande officielle d’être placé sur la liste des transferts. Il s’est déjà entendu avec les dirigeants du PSG sur son futur contrat, laissant les deux clubs se mettre d’accord sur l’indemnité. Mais au moment où tout se mettait en place, un homme a placé un véto catégorique à cette transaction, affirme Yahoo Sport.

Selon le portail, il s’agit ni plus ni moins de Marco Silva, le manager d’Everton, qui ne compte pas se priver de son récupérateur en chef pour le reste de la saison, même avec une très belle vente. Ses dirigeants seraient sensibles aux arguments de leur entraineur, et se verraient mal le mettre dans une situation inconfortable avec une vente majeure dans les dernières heures du marché des transferts. Une position qui n’arrange pas du tout le PSG, qui mise toujours gros sur l’arrivée de l’ancien lillois, et a effectué de gros efforts financiers pour satisfaire les exigences financières des Toffees. Pour rien ?