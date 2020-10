PSG : Idrissa Gueye out plusieurs semaines

Dans : PSG.

Sorti sur blessure, mardi contre Manchester United, Idrissa Gueye sera absent plusieurs semaines. Le PSG enchaîne les problèmes.

La première rencontre de cette saison de Ligue des champions a tourné au fiasco pour le Paris Saint-Germain, mais en plus d'un mauvais résultat sportif, le club de la capitale doit également composer avec la blessure d'Idrissa Gueye. Le milieu de terrain, remplacé à la pause face à Manchester United, souffre d'une déchirure aux ischio-jambiers, selon RMC, et il sera donc absent plusieurs semaines. Tout cela alors que Marco Verratti est lui aussi out encore au moins 15 jours, tandis que Leandro Paredes a besoin d'un peu de temps suite à un souci à la cuisse. Le chat noir est de retour dans le vestiaire du PSG.