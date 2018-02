PSG : « Ici c’est Paris », Areola accueille l’OM et le Real à sa manière

Dans : PSG, OM, Ligue 1, Ligue des Champions.

Toujours invaincu à domicile cette saison, le Paris Saint-Germain est déterminé à conserver cette invincibilité lors de ses prochains rendez-vous.

Et pour cause, le club de la capitale s’apprête à recevoir l’Olympique de Marseille à deux reprises, avant d’accueillir le Real Madrid pour le huitième de finale retour de la Ligue des Champions. Des affiches que le gardien Alphonse Areola attend avec impatience, et surtout avec l’envie de montrer à ses adversaires que le Parc des Princes est imprenable.

« Quand on sait que le Classique approche, on a vraiment envie de jouer ce match. De le jouer, et de le gagner, parce qu'en face c'est Marseille, a confié le portier français au site officiel du PSG. Quand on est Parisien, on sait ce que cette rivalité entre ces deux clubs représente. On a envie de se promener le lendemain et de dire qu'on les a battus. (...) On a fait 2-2 à l'aller, au retour, on sera chez nous et il va falloir montrer que nous sommes meilleurs. Personne ne gagne chez nous. »

« Battre tous ceux qui se présentant au Parc »

« Une répétition avec le Real ? Tout à fait. C'est l'occasion de montrer la force de nos supporters, la force qui nous unit avec eux. La communion entre les tribunes et le terrain est très importante, a insisté le natif de Paris. Il faudra montrer que nous tous, ensemble, nous voulons battre toutes les équipes qui se présentent au Parc des Princes. » L’OM et le Real Madrid sont prévenus.