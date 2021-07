PSG : Icardi veut partir, sa destination révélée

Dans : PSG.

Dans son copieux recrutement, le Paris Saint-Germain n’a pas encore fait venir d’attaquant d’envergure.

La piste menant à Moise Kean est pour le moment au point mort, et Mauro Icardi pourrait ainsi avoir sa chance de débuter la saison comme titulaire malgré des derniers mois délicats. Mais cette mauvaise passe où il a perdu sa place aux yeux de Mauricio Pochettino a marqué au fer rouge les relations entre les deux hommes. L’avant-centre estime que son temps de jeu risque d’être limité, et s’il annonce régulièrement dans les médias qu’il se sent bien au Paris SG, la réalité est bien différente. Cette situation délicate possède toutefois une solution : la Juventus Turin. Ancien goleador de l’Inter Milan, Icardi possède une très belle cote en Italie, et notamment auprès du ténor turinois, qui a déjà songé plusieurs fois à l’associer à Cristiano Ronaldo.

Nouvel entraineur de la Vieille Dame, Massimiliano Allegri a déjà contacté le clan Icardi, et donc sa sulfureuse épouse Wanda Nara qui gère ses intérêts, pour lui expliquer qu’il rêverait de l’avoir sous ses ordres la saison prochaine. Une perspective qui séduit l’Argentin selon Foot Mercato, pour qui il y a clairement une envie réciproque de mettre ce transfert en place. Mais le plus dur reste à faire car il s’agira de convaincre le PSG. Leonardo doit vendre cet été, mais le départ d’un avant-centre définitivement acheté pour 50 ME il y a un an seulement demande une énorme compensation qui risque de freiner les envies de la Juventus. Pour le moment, le club du Piémont n’envisage pas une seule seconde de monter aussi haut, ce qui risque de compromettre rapidement l’opération. Néanmoins, le PSG laisse la porte ouverte, notamment si la vente d’Icardi pouvait permettre d’alimenter le compte en banque pour se payer Moise Kean, dont le profil plait beaucoup plus à Mauricio Pochettino.