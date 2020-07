PSG : Icardi titille l'Inter, la France prend cher

Dans : PSG.

Mauro Icardi a salué Leonardo Bonucci après le titre de la Juventus. En réponse, l'attaquant du PSG a pris une vague d'insultes, la Ligue 1 prenant quelques balles perdues.

Lorsqu’il a quitté l’Inter l’été dernier pour être prêté au PSG, Mauro Icardi n’a fait que des heureux à Milan où l’attaquant argentin était devenu persona non grata. Et visiblement le temps qui passe ne calme pas les ardeurs des supporters des Nerazzurri contre Icardi. La preuve, il a suffi que le joueur du Paris Saint-Germain like un message de Leonardo Bonucci après le titre de la Juventus pour que les vannes s’ouvrent une nouvelle fois. Même s’il a été formé à l’Inter, le défenseur de la Juventus est lui aussi une tête de turc pour les fans milanais, alors voir Mauro Icardi dire qu’il était d’accord avec Leonardo Bonucci a été de trop.

Comme l’a remarqué Tuttosport, le joueur argentin du PSG a pris une vague d’injures et de quolibets via les réseaux sociaux. « Je n'attendais ni plus ni moins d'un footballeur médiocre et d'un tel élément. A 28 ans, il s'est retrouvé dans un championnat de troisième rang en levant des trophées qui ont autant de valeur de ceux du nord de l'Europe », « Nous ne devons pas perdre de temps avec une personne anonyme, sans caractère et limitée. Heureusement qu'il représente le passé », « Il n'a jamais eu de respect pour les clubs et ses coéquipiers » sont quelques-uns des messages les plus aimables à destination de Mauro Icardi, Wanda Nara n'échappant pas aux attaques. Vivement que le Paris Saint-Germain croise la route de l'Inter Milan.