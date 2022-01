PSG : Icardi sanctionné par ses coéquipiers ?

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Fantomatique contre l’OL dimanche soir (1-1), Mauro Icardi n’a pas réussi à profiter des absences de Neymar, Messi et Di Maria.

Aligné aux côtés de Kylian Mbappé et de Georginio Wijnaldum contre l’Olympique Lyonnais dimanche soir, l’avant-centre argentin a traversé le match comme un fantôme. Mis à part quelques ballons à négocier de la tête sur les rares centres du Paris Saint-Germain, le buteur de 27 ans n’a rien eu à se mettre sous la dent. Il faut dire que comme souvent, Mauro Icardi ne bouge pas beaucoup pour se montrer disponible en dehors de la surface de réparation, ce qui limite grandement son influence sur le jeu du PSG. Après le match nul du club de la capitale contre l’OL, les critiques ont fusé à l’encontre de Mauro Icardi. Mais sur l’antenne de RMC, Daniel Riolo ne voulait pas enfoncer l’ancien capitaine de l’Inter Milan plus profondément qu’il ne l’était déjà.

Icardi volontairement mis de côté par ses coéquipiers du PSG ?

Icardi ne joue pas. Il participe à une rencontre de football. #OLPSG — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) January 9, 2022

« Je veux bien le tailler autant que vous voulez, ça me fait marrer. Mais il faut aussi être un minimum juste. Puisque c'est un mec qui est censé marquer sur une ou deux touches, Mbappé peut lui en donner au moins une sur deux, il met un but et ça change la donnée du match et la vision d'ensemble » a analysé Daniel Riolo. Cela n’empêche pas le journaliste de l’After Foot de reconnaitre bien volontiers que dans l’ensemble, l’aventure de Mauro Icardi au Paris Saint-Germain est un fiasco monumental. « Maintenant, évidemment que c'est un fiasco au PSG, évidemment qu'il vaudrait mieux qu'il parte, évidemment que le PSG n'a pas forcément besoin de lui, que ce n'est pas un titulaire... Mais ce dimanche, c'est un mec qui a besoin d'être servi, il ne l'est pas, il n'y a pas de mecs qui débordent et qui centrent. Jamais de la vie, dans le jeu actuel du PSG, Icardi ne peut être bon » estime Daniel Riolo.