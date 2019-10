PSG : Icardi l'avoue, Paris c'est plus fort que tout

Dans : PSG, Ligue 1.

Mauro Icardi, buteur du PSG, après la victoire contre l’OM (4-0) : « Je suis content de la victoire, c’est ce qu’on recherchait. C’était important pour l’équipe et les supporters. On aurait dû mieux jouer en seconde période, on ne l’a pas fait, mais on est contents du résultat final. Mon intégration rapide ? Je suis content d'avoir marqué mes deux buts. Je savais que je venais ici pour donner le meilleur de moi-même. Je suis venu avec cette envie de marquer et je suis content de réussir. La meilleure équipe de ma carrière ? Jouer à Paris avec ce genre de joueurs, c’est sûrement la meilleure équipe dans laquelle j’ai joué. Je me sens très bien, j’ai une bonne alchimie avec mes coéquipiers et c’est ce qui me permet de marquer des buts », a-t-il lancé sur Canal+.