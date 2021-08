PSG : Icardi forfait 3 à 4 semaines

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Sorti sur blessure contre Brest, Mauro Icardi sera absent trois à quatre semaines a précisé ce lundi le Paris Saint-Germain. L'attaquant argentin ratera le début de la Ligue des champions.

Sorti en se plaignant de l’épaule, lors de la victoire du PSG vendredi soir à Brest, Mauro Icardi a passé des examens complémentaires qui ont confirmé la sérieuse blessure de l’attaquant argentin. « Les examens pratiqués confirment que l'Argentin souffre d’une entorse de grade 2 de l’acromio-claviculaire droite. Le retour à l’entraînement collectif est estimé entre 3 et 4 semaines », précise le staff médical du Paris Saint-Germain. Mauro Icardi ne sera donc pas à la disposition de Mauricio Pochettino pour le premier match de la Ligue des champions, le 14 ou 15 septembre, sa présence pour le deuxième, le 28 ou 29 septembre, n’étant pas acquise non plus.