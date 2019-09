PSG : Icardi fait des miracles, le Real peut trembler

Dans : PSG, Mercato, Ligue des Champions, Ligue 1.

Même s’il n’a pas joué en compétition officielle depuis avril dernier, Mauro Icardi est dans une excellente forme physique. En effet, le nouvel attaquant du Paris Saint-Germain a agréablement surpris le staff francilien, qui devrait le titulariser dès samedi face à Strasbourg en dépit d’une préparation physique totalement tronquée. Et selon Mohamed Bouhafsi, généralement bien informé, l’international argentin a toutes les chances d’être titulaire face au Real Madrid et de surprendre les observateurs grâce à un retour express à la compétition que même Thomas Tuchel n’avait pas imaginé.

« Dès le match de Strasbourg, on va voir la première d’Icardi. Ça va être un élément important. Il sera titulaire à 99 %. Parce que Thomas Tuchel aura besoin de tester Icardi avec ses coéquipiers lors d’un match de répétition. Icardi a eu une préparation physique excellente. Dans les oppositions, il est bon. Donc il est en bonne forme, il peut jouer ce match. En ce moment, le PSG n’a pas grand-chose à prouver offensivement. Certains joueurs doivent trouver des automatismes. Après Strasbourg, il va falloir préparer cette attaque face au Real avec Icardi, Di Maria, et on verra. Je ne pense pas que Tuchel va prendre le risque avec Cavani. Donc je vois Sarabia titulaire » a indiqué le journaliste de RMC dans des propos rapportés par FootRadio.com. Avec Icardi et possiblement Neymar sur la pelouse contre Strasbourg, le PSG sera assurément scruté de près…