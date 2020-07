PSG : Icardi est un fantôme, alerte au mercato

Dans : PSG.

Titulaire face à Saint-Etienne vendredi soir lors de la finale de la Coupe de France avec le PSG, Mauro Icardi n’a pas réalisé un grand match.

La méforme de l’Argentin est persistante, et elle commence sérieusement à inquiéter en interne. Avec seulement 6 buts inscrits en 15 matchs depuis le début de l’année 2020, Mauro Icardi est bien loin de son impressionnante dynamique du début de la saison. Avant le confinement, l’ancien capitaine de l’Inter Milan avait d’ailleurs perdu sa place au profit d’Edinson Cavani. Mais avec le départ de l’Uruguayen au 30 juin, Mauro Icardi n’a plus l’ombre d’un concurrent au Paris Saint-Germain. Un réel problème selon Dominique Sévérac, qui estime que ce terrible manque de concurrence en attaque risque d’être préjudiciable au PSG si ce problème n’est pas réglé au mercato.

« Le numéro 9 parisien, sans véritable concurrence avec le départ d'Edinson Cavani et la faiblesse d'Eric Choupo-Moting, traverse depuis de longs mois une mauvaise période, avec un ralentissement dans ses statistiques personnelles. Il était sur le banc des deux rencontres face à Dortmund en C1. Clairement, 2020 n'est pas son année pour l'instant. Sa réussite insolente des premiers mois parisiens, sa fonte express dans le décor parisien et son entente extrêmement cordiale avec Mbappé et Neymar, tout ça se conjugue au passé. Provisoire ? A lui de le montrer, dès le rendez-vous contre Lyon, une équipe sans doute plus forte que Saint-Etienne » écrit le journaliste du Parisien, pour qui la méforme de Mauro Icardi est très préoccupante. Reste maintenant à voir si cette situation poussera Leonardo à recruter un attaquant de très bon niveau lors du prochain mercato, alors que l’objectif premier du PSG est plutôt de se renforcer en défense pour faire suite aux départs de Meunier, Kouassi et Thiago Silva.