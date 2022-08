PSG : Icardi est chaud, Galatasaray s'offre à lui

Le PSG tient le bon bout pour trouver enfin un club à Mauro Icardi. L'Argentin est convoité par Galatasaray pour un prêt d'une saison. Les négociations avancent bien entre les deux formations et le joueur ouvre même la porte à un départ pour la Turquie.

Petit à petit, Luis Campos est en train de réussir son pari d'assainir le vestiaire du PSG. Malgré les salaires importants des indésirables, le club parisien arrive à se débarrasser de ces parias les uns après les autres. Récemment, Thilo Kehrer a pris la direction de West Ham et de la Premier League contre 12 millions d'euros. Un bel exploit mais il en reste tant d'autres à accomplir : Ander Herrera, Layvin Kurzawa ou encore Mauro Icardi. Ce dernier n'était pas le cas le plus simple à gérer sur le papier mais les choses évoluent favorablement pour les Parisiens.

Salaire XXL, extrasportif agité et performances en déclin, le profil de Mauro Icardi a bloqué pas mal de clubs européens pendant tout l'été. Heureusement, Galatasaray est entré en jeu avec une offre de prêt pour l'ancien attaquant de l'Inter Milan. Reste maintenant à se mettre d'accord sur le montant du salaire supporté par chacun des deux clubs pour la saison qui vient.

🚨 BREAKING: Mauro Icardi has AGREED to a move to Galatasaray. Luis Campos is now in talks with the club about details.🇦🇷 #Galatasaray



(via @Tanziloic🌕)