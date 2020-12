PSG : Icardi envoyé à Dortmund, si c’est pour signer Haaland…

Dans : PSG.

Totalement absent depuis le début de la saison, Mauro Icardi commence à inquiéter au PSG.

Heureusement que Leonardo a bouclé la venue de Moise Kean, sinon la formation de Thomas Tuchel devrait littéralement faire du bricolage à chacun de ses matchs pour mettre en place son attaque. Car l’Argentin, qui a signé l’été dernier de manière définitive à Paris pour 50 ME, est depuis forfait à quasiment chaque match en raison d’une pubalgie persistante, qui fait suite à une alerte sérieuse au genou. Un sale enchainement qui agace aussi au sein du Paris SG, où on se demande si l’ancien de l’Inter Milan est encore capable de répondre présent, lui qui avait déjà disparu, cette fois-ci sportivement, des radars en deuxième partie de saison 2019-2020. Tout juste arrivé, Mauro Icardi est néanmoins considéré comme possiblement partant, notamment dans le cadre d’une arrivée d’ampleur. C’est le scénario qui est parvenu jusqu’en Allemagne, où l’avenir d’Erling Haaland est au coeur des questions. La machine à buts du Borussia Dortmund est annoncée du côté du Real Madrid, mais pour la légende du Bayern Stefan Effenberg, Liverpool et le PSG peuvent avoir leur mot à dire.

« Je connais deux autres candidats pour un transfert dès cet hiver, ou du moins pour un échange éventuel. Quand on voit Divock Origi à Liverpool et Mauro Icardi au PSG, ils n’ont pas joué un seul matchs, ils s’assoient sur le banc. Ils ont déjà prouvé leur capacité à marquer des buts », a expliqué à T-online l’ancien milieu de terrain, persuadé que l’Argentin du PSG peut aider Dortmund à se préparer au départ de son cyborg norvégien dans les mois à venir. Si cela peut réchauffer les relations entre les deux clubs et pourquoi pas séduire Haaland en vue d'un énorme transfert l'été prochain, l'idée pourrait faire son chemin, même si le contrat et le salaire d'Icardi ont de quoi faire peur dans la Ruhr.