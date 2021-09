PSG : Icardi éjecté, le Milan AC se frotte les mains

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Mauro Icardi est bien parti pour traverser cette saison parisienne tel un fantôme. Son apparition catastrophique face à Bruges ne fait pas remonter sa cote. Le Milan AC flaire le bon coup.

Le Milan AC a probablement le duo d’attaque le plus âgé d’Europe. Après Zlatan Ibrahimovic (39 ans), c’est Olivier Giroud qui a signé dans le club lombard. L’attaquant français aura 35 ans dans une dizaine de jours, et s’il a déjà démontré qu’il avait de beaux restes, le Milan AC se doit de préparer l’avenir. C’est pour cela que la formation italienne ne lâche pas une de ses pistes privilégiées. Celle qui mène à Mauro Icardi.

L’avant-centre du PSG n’a tout simplement plus le niveau nécessaire depuis qu’il a signé définitivement au sein du club de la capitale, lors de l’été 2020. Sa première année en prêt lui avait permis de montrer son efficacité, mais entre méforme, blessures et prestations fantomatiques, l’Argentin interpelle à Paris. Contre Bruges, il a été introuvable, et quand il a pu recevoir le ballon, il était hors-jeu… A tel point que Leonardo a envisagé de le renvoyer en Série A, où sa femme et représentante Wanda Nara rêve de le voir à nouveau évoluer. Un transfert sera difficile à envisager au mois de janvier, à moins d’une grosse révolution au PSG. Mais pour l’été prochain, le Milan AC est persuadé d’avoir une occasion à saisir, d’autant que Leonardo pourrait difficilement demander à nouveau 50 millions d’euros pour l’ancien de l’Inter Milan.

Tout dépend d’Ibrahimovic

La Juventus était intéressée, mais le recrutement de Moise Kean semble avoir mis fin à cette piste. Résultat, le Milan AC est seul en piste pour le moment, et la piste plait beaucoup à Icardi et sa famille. Mais pour des raisons financières et notamment en raison de l’énorme contrat de Zlatan Ibrahimovic, la décision d’avancer ses pions ou non sur l’Argentin pourrait tout simplement dépendre de l’éventuel départ à la retraite du géant suédois.