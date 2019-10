PSG : Icardi-Cavani, vers un double KO au mercato ?

Dans : PSG, Mercato.

Pour le moment, Thomas Tuchel n’a pas eu à se soucier de cela, mais le dossier va bientôt revenir sur le dessus de la pile si les deux joueurs deviennent enfin aptes à enchainer les matchs.

Mauro Icardi et Edison Cavani sont les deux « 9 » du Paris Saint-Germain, et ils ne peuvent pas jouer ensemble étant donnée l’organisation offensive de l’équipe de la capitale. Actuellement, l’Argentin engrange du temps de jeu et enfile les buts, dans une situation de remiseur-finisseur qui semble convenir à tout le monde. Meilleur buteur de l’histoire du club, Cavani va donc devoir cravacher pour gagner une place qu’il a perdue pour le moment. Désireux de concocter la meilleure équipe possible, Tuchel va donc devoir faire des choix, sans penser à l’avenir.

Et pourtant, cette donnée est une réalité, car à la fin de la saison, si rien ne bouge, aucun des deux joueurs ne sera parisien. L’Uruguayen arrive en fin de contrat, et absolument rien n’indique une possible prolongation pour l’ancien napolitain, qui semble arriver en fin de cycle. Concernant l’achat définitif d’Icardi, la possibilité de s’offrir le joueur de l’Inter pour 65 ME en fin de saison est réelle, mais n’entre pas forcément dans les plans de Leonardo. Ce dernier lui préfère Paolo Dybala, et l’achat d’Icardi représentait surtout une magnifique opportunité de marché à saisir, plus qu’un pari sur l’avenir. Autant dire que les performances des deux joueurs cette saison auront leur importance, et c’est bien sûr quoi le PSG espère compter pour frapper fort en Ligue des Champions.