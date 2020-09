PSG : Icardi cartonne, Pierre Ménès lui met la pression

Dans : PSG.

Muet depuis plus de six matchs complets avec le Paris Saint-Germain, Mauro Icardi a retrouvé son efficacité légendaire face à Reims, dimanche soir (0-2).

A l’aise dans le jeu et habile dans ses déviations, l’Argentin a ajouté l’efficacité à sa prestation parfaite en Champagne. Auteur d’un doublé, l’ex-buteur de l’Inter Milan a fait le plein de confiance à l’occasion du déplacement du Paris Saint-Germain sur la pelouse du Stade de Reims, dimanche soir en clôture de la cinquième journée de Ligue 1. Décrié ces dernières semaines, Mauro Icardi s’impose de nouveau comme un élément fort de l’attaque parisienne aux côtés de Neymar et de Kylian Mbappé. La question que se pose Pierre Ménès est maintenant de savoir si Mauro Icardi va enchainer sur sa lancée en empilant les buts ou si ce doublé n’est qu’un feu de paille.

« Le PSG s’est tranquillement imposé à Reims grâce à deux doublés : de passes décisives pour Mbappé et de buts pour Icardi. L’Argentin qui a mis fin à une longue période de disette. Maintenant, cela va être intéressant de voir ce qu’il va faire dans les semaines qui viennent. Est-ce qu’il est lancé et va marquer des buts en rafale, ce que j’ai tendance à croire, ou sera-ce juste un feu de paille, comme on dit à Lyon (ho, ho, ho) ? Évidemment, dès que Paris est au complet, c’est une autre chanson. Il faut être d’une mauvaise foi crasse pour imaginer le contraire (…) Rajkovic a dû sortir quelques jolis arrêts pour empêcher son équipe de sombrer dans une première mi-temps que Neymar a achevée avec une action individuelle où il dribble cinq joueurs avant de tirer sans angle juste à côté du poteau. Neymar qui a fait un grand match et un grand match utile. Maintenant il faudrait qu’il se remette à marquer des buts. Mais bon, il est évident que le PSG entame son lent et inexorable retour vers le sommet du classement » a commenté le consultant de Canal Plus, qui attend désormais une confirmation du PSG et de Mauro Icardi, possiblement dès la prochaine journée à l’occasion de la réception d’Angers au Parc des Princes vendredi soir.