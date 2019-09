PSG : Icardi au niveau de la MCN, Pauleta s'enflamme

Dans : PSG, Ligue 1, Ligue des Champions.

Pour son grand retour au Parc des Princes, Pedro Miguel Pauleta n’a pas vraiment porté chance au Paris Saint-Germain.

Fêté par le public francilien avant la rencontre de Ligue 1 face à Reims mercredi (0-2), le Portugais a effectivement assisté à une défaite du club de la capitale, la deuxième de la saison. Malgré tout, l’ancienne star du PSG, qui a marqué 109 buts en 211 matchs à Paris tout en remportant deux Coupes de France (2004, 2006) et une Coupe de la Ligue (2008), est optimiste pour la suite de cet exercice si important.

« Le début de saison du PSG ? Gagner 3-0 contre le Real Madrid, cela n’arrive pas tous les jours ! L’équipe a beaucoup de qualités. Malgré l’absence de plusieurs joueurs importants, le groupe a montré qu’il était fort et uni, avec l’ensemble du club et des supporters, pour faire une grande saison en Ligue 1 et en Champions League, qui est une compétition très importante pour le club. L’attaque parisienne ? Aujourd’hui, le PSG possède quatre ou cinq grands buteurs, des joueurs qui peuvent marquer à tout moment. C’est évidemment important pour une équipe qui veut et cherche à tout gagner. Il faut des joueurs de cette qualité. Les équipes qui ont sur le banc des joueurs d’un talent équivalent à ceux qui sont sur le terrain sont celles qui gagnent. Icardi ? C’est un vrai attaquant. Il a fait des très belles saisons à l’Inter Milan. Il a d’énormes qualités, est jeune, et va aider le Paris Saint-Germain à réaliser une très belle saison. Je pense en tout cas que la saison à venir sera très bonne », a détaillé, sur le site du PSG, Pauleta, qui pense donc que le groupe de Thomas Tuchel a enfin les moyens de ses ambitions cette saison, et notamment en Coupe d’Europe.