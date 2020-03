PSG : Icardi a une clause anti-pigeon avec le Qatar

Dans : PSG.

Le PSG va devoir payer 70ME pour conserver Mauro Icardi. Mais l'Inter a prévu une clause qui lui évitera de se faire rouler par les dirigeants de Paris.

Même si la situation de Mauro Icardi au Paris Saint-Germain est loin d’être claire, puisque l’attaquant prêté par l’Inter n’est plus le choix numéro 1 de Thomas Tuchel, Nasser Al-Khelaifi et Leonardo vont rapidement devoir trancher. Car le club italien a mis une option d’achat à 70ME pour Mauro Icardi et si le PSG ne lève pas cette option, alors la messe sera dite pour le mari de Wanda Nara. Mais ces derniers jours, la presse italienne avance que le Paris SG pourrait être tenté par un drôle de tour. En effet, Doha serait prêt à signer un chèque de 70ME à l’Inter pour s’offrir Mauro Icardi…avant de le transférer à la Juventus avec une plus-value conséquente.

Pour Tuttosport, tout cela a été prévu par les responsables de l’Inter Milan dans l’accord de prêt signé l’été dernier avec le PSG dans les ultimes instants du mercato. Et si le Paris Saint-Germain veut gagner de l’argent dans cette opération, alors l’option d’achat qui était de 70ME passera à 85ME, de quoi forcément relativiser l’intérêt éventuel de Leonardo et de Nasser Al-Khelaifi d’essayer de revendre directement Mauro Icardi, pour peu qu’ils aient réellement souhaité le faire. Du côté de l’Inter, on semble croire désormais que le Paris SG ne lèvera pas cette option et qu’il faudra trouver un point de chute pour l’attaquant argentin, le nom de Naples revenant de plus en plus.