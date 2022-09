PSG : Icardi à Miami, ce n'est pas que pour le plaisir

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Mauro Icardi quittera t-il le PSG dans les derniers jours de l'été ? Le club parisien reste confiant au vu de l'intérêt suscité par son attaquant argentin en Turquie. En plus, un autre acteur entre dans le dossier avec l'Inter Miami de David Beckham.

Prolongation pour le PSG au mercato estival. Mauro Icardi reste le dernier problème du duo Antero Henrique-Luis Campos. L'attaquant argentin n'est plus désiré à Paris, sa présence dans le vestiaire étant même nuisible selon la direction parisienne. Il ne manque plus qu'à lui trouver un point de chute, si possible un club capable d'assumer son lourd salaire. La tâche se simplifie peu à peu alors que ce fut morne plaine pendant le mois de juillet. Icardi retrouve une certaine popularité sur le marché des transferts, notamment du côté d'Istanbul.

Les planètes s'alignent pour Icardi à Miami

Fenerbahçe, Galatasaray et Besiktas. Les trois poids lourds du football turc veulent recruter l'ancien attaquant de l'Inter Milan. Avec un marché local qui se termine le 8 septembre prochain, il leur reste du temps pour trouver un accord avec le PSG. Toutefois, il ne faut pas traîner car un quatrième club se mêle au dossier : l'Inter Miami. La formation de MLS, propriété de David Beckham, veut ajouter Icardi à sa collection grandissante de stars mondiales.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 𝕄𝔸𝕌ℝ𝕆 𝕀ℂ𝔸ℝ𝔻𝕀 (@mauroicardi)

Icardi à Miami, ça ressemble même à du concret. Le joueur argentin est actuellement en week-end avec toute la famille dans la cité floridienne. Des vacances ? Pas totalement selon le quotidien argentin Olé. En effet, il discute contrat avec David Beckham, lequel voudrait l'associer à son compatriote Gonzalo Higuain en attaque. L'idée plairait au joueur d'autant que sa femme n'est pas très enthousiaste à l'idée d'aller en Turquie. En plus, Wanda Nara a déjà ouvert une boutique de cosmétique à Miami. David Beckham n'aurait aucun souci pour acheter le joueur au PSG, de quoi faire un beau cadeau à son ancien employeur parisien.