PSG : Icardi à l’AC Milan pour un duo avec Ibra, c'est 50ME !

Dans : PSG.

Absolument épatant du haut de ses 39 ans, Zlatan Ibrahimovic réalise un début de saison canon avec cinq buts inscrits en quatre apparitions.

La star suédoise n’en finit plus de surprendre en Série A, où il continue de martyriser les défenses adverses. En revanche, rien ne dit que l’ancien attaquant du PSG sera toujours un joueur de l’AC Milan à l’issue de la saison, son contrat expirant en juin 2021. Pour l’heure, aucune négociation n’a été entamée entre Mino Raiola et la direction du Milan, qui souhaite se donner le temps avant de prendre la décision de prolonger ou non l’aventure avec Zlatan Ibrahimovic. Ce qui est de toute façon certain, c’est que le club lombard devra recruter un avant-centre lors du prochain mercato afin de préparer la succession du natif de Malmö. Dans cette optique, le nom de Mauro Icardi est associé aux Rossoneri.

Effectivement, Calcio Mercato croit savoir que le profil de l’attaquant parisien plaît tout particulièrement aux dirigeants de l’AC Milan, qui recherchent un pur avant-centre. Mauro Icardi coche toutes les cases, d’autant plus que l’Argentin connait la Série A comme sa poche. Reste maintenant à voir si les supporters de l’AC Milan seront prêts à accepter dans leurs rangs un ancien capitaine du grand rival de l’Inter. Surtout, il n’est pas dit que le Paris Saint-Germain accepte de se séparer si vite de son buteur. Afin de convaincre Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo, une proposition de prêt payant à hauteur de 10 ME avec une option d’achat automatique à 40 ME est évoqué. En ces temps de crise, difficile de savoir si cette proposition est susceptible de faire réfléchir les dirigeants du PSG. Mais l’avenir de Kylian Mbappé étant incertain, il serait particulièrement risqué pour le champion de France de se séparer de Mauro Icardi.