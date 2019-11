PSG : Ibrahimovic, Neymar, Mbappé, ils s'inclinent devant Icardi

Dans : PSG.

Artilleur en chef du Paris Saint-Germain depuis sa signature à la fin du mois d’août, Mauro Icardi empile les buts comme aucun attaquant du club ne l’avait fait auparavant.



Les chiffres parlent et RMC a fait les comptes après le début de saison. Mauro Icardi a en effet déjà marqué sept buts sous son nouveau maillot, et ce après seulement 466 minutes. Cela fait donc une moyenne d’un but toutes les 66 minutes. Une efficacité qui met au supplice tous ses prédécesseurs de l’ère QSI, et même la machine à buts qu’était Zlatan Ibrahimovic.

⏳ Nombre de minutes pour atteindre la barre des 7 buts avec le PSG :



🇦🇷 Icardi : 466 minutes (1 buts toutes les 66 min.)

🇸🇪 Zlatan : 490' (toutes les 70 min.)

🇧🇷 Neymar : 635' (toutes les 191 min.)

🇺🇾 Cavani : 798' (toutes les 114 min.)

🇫🇷 Mbappé : 1127' (toues les 161 min.) pic.twitter.com/nRcLYHBDtK — After Foot RMC (@AfterRMC) 1 novembre 2019

Le Suédois n’est parvenu à la barre des sept buts qu’au bout de 490 minutes, soit un peu plus que l’Argentin. Même chose ensuite pour Neymar, Cavani puis Mbappé, qui ont connu des débuts plus « classiques ». Une preuve de plus qu’Icardi s’est en tout cas parfaitement acclimaté à sa nouvelle équipe, et que sa présence sur le terrain garantit pour le moment un but à chaque match, au minimum. Un luxe donc Thomas Tuchel pourrait être amené à se passer, la concurrence étant telle qu’Icardi n’est pas certain d’être titulaire quand Mbappé, Neymar, Cavani et Di Maria seront opérationnels.