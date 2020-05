PSG : Ibrahimovic faisait la guerre à Cavani, la révélation

Dans : PSG.

Durant trois saisons, Edinson Cavani et Zlatan Ibrahimovic ont partagé l’attaque du PSG avec plus ou moins de réussite.

Pour rappel, Laurent Blanc a longtemps exilé l’international uruguayen sur le côté pour laisser la place à sa star suédoise, ce que le meilleur buteur de l’histoire du PSG a accepté sans broncher. Sans conteste, l’état d’esprit de l’ancien Napolitain a toujours été excellent et c’est précisément pour cela qu’il est tant adoré par le Parc des Princes. On ne peut pas en dire autant de Zlatan Ibrahimovic, dont la mentalité n’est pas toujours impeccable. Et l’anecdote livrée par Mickaël Ciani au cours d’un live Instagram avec Les Réservistes le confirme.

L’ancien défenseur des Girondins de Bordeaux a eu la chance de partager le vestiaire des Los Angeles Galaxy avec Zlatan Ibrahimovic en 2018. Et selon le défenseur français, il est évident que l'ancien n°10 du PSG et Edinson Cavani n’étaient pas les meilleurs amis du monde au PSG. Pire, l’ex-défenseur de Lorient indique que le Suédois détestait l’Uruguayen. Ambiance… « Zlatan, je l'ai côtoyé au Galaxy, je lui ai parlé de Laurent Blanc, de ses relations avec son coach, et il m'a dit que tout allait bien. Ça se passait très bien avec Laurent Blanc. La seule personne au PSG avec qui Zlatan ne s'entendait pas, c'était Cavani. Il m'a dit qu'il a détesté trois ou quatre joueurs dans sa carrière, et Cavani en faisait partie » a indiqué Mickaël Ciani, pour qui il est évident que Zlatan Ibrahimovic n’aimait pas partager la gloire et les buts avec Edinson Cavani au Paris Saint-Germain. Des révélations qui ne manqueront pas de faire réagir à Paris, où la grande majorité des supporters préfèrent nettement Edinson Cavani à Zlatan Ibrahimovic. Une tendance qui devrait augmenter encore un peu plus désormais…