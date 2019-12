PSG : Ibrahimovic attaquant « de merde », ça rigolait à Paris

Dans : PSG.

Zlatan Ibrahimovic a beau avoir quitté le PSG et la Ligue 1 depuis le mercato 2016, personne ne l'a oublié. Pour Mike Maignan, qui a été la victime du buteur suédois, Ibra est resté un dieu.

Troisième gardien de but du Paris Saint-Germain lorsque Zlatan Ibrahimovic brillait sous les couleurs du club de la capitale, Mike Maignan a eu l’occasion de constater au quotidien le talent de celui que l’on pourrait bientôt revoir sur les terrains européens, et plus précisément à l’AC Milan. Du côté du Camp des Loges, celui qui est désormais le portier de Lille faisait face à Zlatan Ibrahimovic lors des entraînements, et non seulement le géant suédois ne le ménageait pas, mais en plus il le chambrait.

Mais si Ibra était d’humeur badine avec Mike Maignan, il en allait de même avec le gardien de but, lequel ne masque pas, dans un entretien accordé à France-Football, toute l’admiration qu’il a pour son légendaire ancien coéquipier au PSG. « À l'entraînement Zlatan tire, la balle va à 400 km/h et elle passe. C'était facile pour lui. Il était dans la surface et il a placé le ballon avec puissance (…) Il me dit : "Gardien de merde". Là, pour moi, il n'était pas correct. L'action d'après, il revient, frappe mais je l'arrête. Ah... (Il sourit) J'étais obligé de lui répondre. Je lui ai dit : "Attaquant de merde". Il m'a regardé, n'a rien dit et, une fois rentré au vestiaire, il m'a checké. Il m'a dit c'est bien, j'aime comment tu es, j'aime ta personnalité. Déjà que je l'aimais, ça m'a encore plus fait kiffer cette personne », témoigne le portier lillois, qui est conscient d’avoir croisé la route d’un footballeur totalement hors du commun et d’un attaquant qui restera quoi qu’il arrive dans la légende de ce sport et bien évidemment du Paris Saint-Germain.