PSG ‍: Ibrahima Konaté a recalé Luis Enrique

Par Quentin Mallet

Le dossier Illya Zabarnyi trainant en longueur, le Paris Saint-Germain a pris en parallèle la température pour Ibrahima Konaté. Toutefois, le défenseur de Liverpool a gentiment indiqué à Luis Enrique qu'il n'avait pas l'intention de venir.

Après une saison interminable ponctuée par une victoire historique en Ligue des champions et une Coupe du monde des clubs épuisante, le Paris Saint-Germain est enfin en vacances. Du moins, les joueurs et le staff. Cela n'empêche évidemment pas la direction de s'activer pour renforcer l'effectif. A la demande de Luis Enrique, Luis Campos fait son maximum pour faire aboutir le dossier Illya Zabarnyi. Mais le défenseur central de Bournemouth est pour l'instant bloqué par son club qui ne plie pas devant les assauts parisiens. Pour être certain d'assouvir les besoins de son entraîneur, le club de la capitale travaille en parallèle sur d'autres dossiers, dont celui d'Ibrahima Konaté qui a pris du plomb dans l'aile.

Ibrahima Konaté dit non à Luis Enrique

Lucas Chevalier titulaire pour PSG-Tottenham, Paris accélère https://t.co/CCCuVFIgq1 — Foot01.com (@Foot01_com) July 28, 2025

Natif de Paris, international français, dans la dernière année de son contrat… Ibrahima Konaté respecte totalement la politique de recrutement du PSG. Toutefois, son transfert vers le dernier vainqueur de la Ligue des champions risque d'avoir du mal à se réaliser. Selon les informations de Defensa Central, Luis Enrique a téléphoné à l'international français pour tenter de le convaincre de venir. Toutefois, le principal intéressé a gentiment décliné la proposition. « Merci, mais je ne pense qu'à Liverpool ou au Real Madrid, rien d'autre », aurait-il dit dans des propos relayés par le média spécialiste de l'écurie madrilène.

Une aubaine pour les Merengues qui semblent avoir le champ libre pour recruter Ibrahima Konaté. Depuis plusieurs semaines, le cador espagnol le convoite et veut le recruter pour renforcer drastiquement un secteur défensif à la rue avec des Antonio Rüdiger et Raul Asencio à la traîne.