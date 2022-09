PSG : Humilié par Mbappé, le Real prend une décision

Dans : PSG.

En refusant de signer au Real Madrid cet été, Kylian Mbappé a pris le risque de se fermer les portes du club merengue à l'avenir.

Quand on s’appelle Kylian Mbappé, le train du Real Madrid passe plusieurs fois au cours de sa carrière. La preuve, l’attaquant du Paris Saint-Germain a déjà refusé les avances du club merengue à deux ou trois reprises depuis son plus jeune âge. Au moment de signer à Monaco, le Real Madrid lui faisait les yeux doux. Quand le natif de Paris est ensuite passé de l’ASM au PSG, il a également eu l’occasion de rejoindre l’Espagne mais il a préféré la capitale française. Cet été, une nouvelle fois, le Real Madrid s’est heurté au refus de Kylian Mbappé. La fois de trop pour Florentino Pérez et les dirigeants merengue ? C’est une possibilité qui n’est pas à exclure selon le site Defensa Central, qui croit savoir que le Real Madrid, échaudé par les refus à répétition de Kylian Mbappé, ne retentera peut-être plus jamais sa chance pour recruter le champion du monde 2018.

Le Real Madrid zappe Mbappé

Le média croit savoir que les priorités du Real Madrid pour les années à venir se nomment Endrick et Erling Haaland, bien qu’il sera désormais extrêmement difficile de déloger l’international norvégien de Manchester City. Si le Real Madrid n’a pas fait une croix à vie sur Kylian Mbappé, Defensa Central estime que Florentino Pérez ne reviendra pas à la charge avant 2025, soit la fin du contrat de Kylian Mbappé avec le PSG. Reste maintenant à voir si d’ici là, l’ex-attaquant de l’AS Monaco aura de nouveau prolongé avec Paris… ou s’il aura signé dans un autre club.

Le Real Madrid gardera toujours un oeil sur Mbappé

Quoi qu’il en soit, la fierté du Real Madrid en a pris un coup avec les refus à répétition de Kylian Mbappé, raison pour laquelle le club espagnol souhaite se détacher de l’attaquant français. Une décision qui sera très certainement validée par les supporters madrilènes, lesquels ont très mal vécu le choix de Kylian Mbappé lors de ce mercato estival. S'il venait un jour à rejoindre la Maison Blanche, l'attaquant tricolore aurait en tout cas un bien moins bon accueil que celui qui devait lui être réservé à Madrid cet été. Les socios scandaient en effet son nom à chaque match alors qu'il était encore un joueur du PSG. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que le Real cherchera toujours à recruter les meilleurs joueurs du monde. Et si Mbappé continue sa folle progression, Florentino Pérez ou son successeur auront toujours le numéro 7 parisien dans le viseur.