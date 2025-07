PSG ‍: Huit joueurs vident leur casier

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Très calme dans le sens des arrivées, le mercato du PSG a en revanche de fortes chances d’être animé en ce qui concerne les départs. Huit joueurs au minimum sont concernés par un potentiel transfert loin de Paris.

Le mercato du Paris Saint-Germain peine terriblement à décoller. Dans le sens des arrivées, c’est le calme plat pour le moment. Les négociations se poursuivent avec Bournemouth pour le transfert d’Illya Zabarnyi, mais aucun accord n’a été trouvé à ce stade pour le défenseur ukrainien valorisé à 70 millions d’euros par les Cherries. Le PSG se veut prudent et frileux en ce début de mercato. La volonté de Luis Campos est sans doute de dégraisser avant de recruter, car les candidats à un départ sont nombreux. Dans son édition du jour, L’Equipe fait justement le point sur ceux que Luis Campos et Luis Enrique invitent gentiment à trouver un autre club.

Le PSG refuse de recruter et fait polémique https://t.co/v79BLXohBL — Foot01.com (@Foot01_com) July 23, 2025

De retour de prêt, Milan Skriniar, Randal Kolo Muani, Carlos Soler, Marco Asensio, Nordi Mukiele et Renato Sanches n’entrent plus dans les plans du champion d’Europe. Ils sont tous sur le départ et à moins d’une grosse surprise, aucun de ces six joueurs ne devrait porter le maillot du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Des solutions seront trouvées à l’étranger pour tous ces indésirables, que ce soit avec de nouveaux prêts ou des transferts définitifs. Asensio et Skriniar sont par exemple attendus à Fenerbahçe tandis que Kolo Muani rêve toujours de la Juventus alors que Soler a une cote toujours aussi intacte en Liga.

Le PSG à l'écoute des offres pour Lee et Ramos

Deux autres joueurs, d’un tout autre calibre, sont également candidats à un départ. Le premier d’entre eux n’est autre que Lee Kang-In. Officiellement, l’international sud-coréen n’est pas à vendre mais en réalité, le PSG sera à l’écoute des offres concernant l’ex-milieu offensif de Majorque. Même chose pour Gonçalo Ramos, dont l’entourage réclame un statut de titulaire qu’il a peu de chances d’obtenir au PSG la saison prochaine. Proposé en vain à l’AC Milan ces derniers jours, l’international portugais ne sera toutefois pas bradé par Luis Campos, deux ans après son transfert pour 65 millions d’euros en provenance de Benfica.

A défaut de s’emballer pour les arrivées, les supporters parisiens suivront avec attention l’évolution de la situation pour ces huit joueurs concernés par un potentiel départ. Des dossiers cruciaux pour baisser la masse salariale du club et envisager quelques renforts en seconde partie de mercato.