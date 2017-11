PSG : Hué et boudeur, Di Maria prépare ses valises au mercato

Dans : PSG, Mercato.

Grande star du recrutement parisien lors de l’été 2015, Angel Di Maria n’est plus désormais qu’un remplaçant de luxe au PSG.

Un statut qui n’est jamais passé, et avait déjà créé quelques tensions la saison passée. Mais cette fois-ci, la rupture semble totale. A l’heure où chaque geste est épié, le fait que l’Argentin ait passé l’échauffement du match à Monaco à bouder assis sur un ballon a marqué les esprits chez les supporters parisiens, qui l’ont hué ce mercredi au Parc des Princes.

Titulaire et loin d’être transcendant, l’ancien joueur du Real Madrid est sorti sous les sifflets, tandis que les caméras de télévision ont bien fait remarquer qu’il n’avait pas salué très énergiquement l’ouverture du score du PSG face à Troyes. Entre son comportement à Monaco, ses prestations moins tranchantes, et la non-célébration de son but à Anderlecht qui pouvait passer pour un geste de défiance, le seul terrain d’entente entre El Fideo et le PSG sera certainement celui du marché des transferts, où le club de la capitale ne le retiendra pas. Surtout si le FC Barcelone venait à revenir à l’assaut, comme cela avait été le cas l’été dernier.