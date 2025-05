PSG ‍: Heureux sur le banc, Ramos va perdre le sourire

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

En manque de temps de jeu au Paris Saint-Germain, Gonçalo Ramos accepte sa situation et n’envisage pas un départ cet été. Mais l’attaquant portugais devra composer avec l’avis de ses dirigeants qui n’écartent pas son transfert.

Cette saison aurait pu être celle de Gonçalo Ramos. L’été dernier, le Paris Saint-Germain n’avait pas remplacé Kylian Mbappé. Puis son concurrent Randal Kolo Muani a totalement disparu des plans de Luis Enrique. Malheureusement pour l’attaquant portugais, son profil n’enthousiasme pas non plus l’entraîneur parisien. L’ancien joueur de Benfica, recruté pour 80 millions d’euros (bonus compris) en 2023, n’a débuté que 15 matchs cette saison toutes compétitions confondues.

Pas de quoi frustrer Gonçalo Ramos prêt à rester malgré sa situation compliquée. Mais selon le journaliste Ekrem Konur, des clubs anglais et italiens s’intéressent à l’international portugais. Et le Paris Saint-Germain pourrait écouter leurs offres avec attention. Manifestement, la direction francilienne n’est pas contre son départ. Ce que Pierre Ménès valide totalement.

« Le problème de Ramos c'est qu'il n'est pas grand, il n'est pas puissant, il n'est pas très technique, il n'est pas rapide, a énuméré le journaliste sur sa chaîne YouTube. Il a un bon jeu de tête, et encore, ça reste sujet à caution parce que s'il avait un bon jeu de tête, il aurait ouvert le score à Strasbourg (défaite 2-1 samedi). Depuis le début, je trouve que ce mec n'a rien à faire dans ce club malgré le prix pharaonique auquel il a été payé. Je trouve que ce n'est pas un joueur au niveau. On voit bien que dans les grands matchs… Hier (mercredi en-demi finale retour de LdC contre Arsenal), il a joué trois minutes plus les arrêts de jeu. »

Le conseil de Pierre Ménès

« A chaque fois qu'il est titulaire, il est catastrophique. Il a été cataclysmique à Strasbourg. Dans les axes d'amélioration du PSG, s'ils pouvaient vendre Gonçalo Ramos, parce qu'il doit quand même avoir une valeur marchande intéressante, si tu peux en tirer 50 millions d'euros et investir sur un attaquant plus dans l'esprit de Luis Enrique, dans un profil à la Kvaratskhelia avec un volume physique beaucoup plus important, je pense que tout le monde s'en portera mieux », a conseillé Pierre Ménès.