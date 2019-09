PSG : Herrera, sa célébration va devenir légendaire

Dans : PSG, Ligue 1, Photo/Video.

Malgré le dernier revers contre Reims au Parc des Princes (0-2), le vestiaire du Paris Saint-Germain continue de bien vivre.

Nouvelle illustration jeudi, quand plusieurs joueurs du club de la capitale ont décidé de bizuter Ander Herrera… près de trois mois après son arrivée à Paris. Présents au Camp des Loges au lendemain de la défaite face à Reims, Neymar, Verratti, Di Maria, Navas, Paredes et Marquinhos ont écrit au feutre noir sur les chaussures blanches du milieu de 30 ans. Une plaisanterie que le principal intéressé n’a pas vraiment apprécié. « Merci de m’avoir baisé mes chaussures, je prépare la revanche », a lancé l’international espagnol sur Instagram.

Sauf que ses coéquipiers parisiens ne se sont pas arrêtés en si bon chemin. Voyant qu’Herrera était un bon client, les protagonistes ont poursuivi la blague en se moquant gentiment d’une célébration faite par l’ancien de MU devant les médias du club il y a quelques semaines. Sur les réseaux sociaux, les Neymar and co y sont tous allés de leur petite photo de chambrage, avec le pouce levé. Également moqué par les supporters franciliens pour ce GIF, Herrera aura maintenant à coeur de marquer son premier but sous le maillot du PSG pour faire une célébration digne de ce nom.