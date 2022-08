PSG : Herrera perd son chantage, échec et mat

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Ander Herrera n'a plus forcément d'avenir au PSG. Le milieu de terrain s'est fait une raison et semble désormais proche d'un retour en Espagne.

Le PSG a énormément de travail cet été sur le marché des transferts. En plus de son recrutement, le club de la capitale doit tenter de vendre un grand nombre de joueurs indésirables. Bonne nouvelle néanmoins, certains dossiers se débloquent. C'est le cas pour Thilo Kehrer, sur la route de West Ham. Concernant Mauro Icardi, Manchester United et Galatasaray sont intéressés. De son côté, Keylor Navas n'est plus qu'à un pas de Naples. Et enfin, Ander Herrera est annoncé proche d'un retour à Bilbao. C'est en tout cas ce qu'indique Mundo Deportivo.

Herrera, départ imminent du PSG

🚨 A falta de ser oficial, Ander Herrera firmara este martes con el @AthleticClub hasta el 2024.

Desde luego una excelente noticia que dará un plus de calidad y fondo de armario a la medular de Valverde. pic.twitter.com/9qDbgzK8ri — InfoAthletic (@InfoAthletic2) August 14, 2022

Pour le média espagnol, Ander Herrera s'est fait une raison. L'Espagnol est désormais enclin à signer à l'Athletic Bilbao, avec qui il s'est mis totalement d'accord pour un retour et sur un contrat de deux à trois ans. Il ne reste plus qu'à en faire de même avec le PSG. S'il souhaitait toucher une année complète de salaire en cas de résiliation, l'ancien de Manchester United ne devrait pas avoir gain de cause sur ce point. Récemment encore, Luis Campos et Christophe Galtier ont rappelé à Herrera qu'ils ne comptaient pas sur lui. S'il restait, Ander Herrera sera même envoyé, comme les autres indésirables, en équipe réserve, actuellement en National 3. Selon des propos rapportés par El Desmarque Bizkaia, l'entraineur de Bilbao, Ernesto Valverde, a récemment confirmé la rumeur Herrera : « Je le connais et c'est évidemment un bon joueur. Nous verrons ce qui se passera ». Le départ prochain d'Herrera, comme ceux de Kehrer, Navas et Icardi, va permettre au PSG d'accélérer sur le marché des transferts. Pour rappel, les champions de France comptent encore annoncer trois arrivées : un défenseur, un milieu de terrain et un attaquant.