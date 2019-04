PSG : Herrera gratuit, évidemment que Paris fait une affaire XXL !

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

Annoncé comme proche du Paris Saint-Germain, Ander Herrera devrait être le premier renfort du mercato estival 2019 pour le club de la capitale, qui va donc ajouter un élément d'expérience à un milieu de terrain pas assez relevé cette saison. Mais certains se demandent si le PSG ne récupère pas là un joueur déjà sur la pente descendante, ce qui pourrait expliquer que Manchester United le laisse partir si aisément sans essayer réellement de le prolonger. Pour Pierre Maturana, il est évident que non, le journaliste voyant même là le Paris Saint-Germain faire une très bonne opération, qui plus est sans se faire rouler financièrement.

« C'est un beau coup et c'était une opportunité. C'est un bon joueur qui arrivera sans indemnités de transfert. C'est un joueur de rotation mais qui a quand même le potentiel de se faire sa place et limite de devenir titulaire. On peut même imaginer qu'il le soit dès le départ s'il n'y a pas de gros recrutements à Paris au milieu de terrain. C'est un joli coup, un beau joueur qui était mal utilisé par Manchester United. Il a perdu un peu de temps dans sa progression mais c'est un beau challenge pour lui », explique le rédacteur en chef de So Foot dans des propos relayés par FootRadio.com.