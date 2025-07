PSG ‍: Hernandez veut rester, Florent Gautreau le vire

Dans : PSG.

Par Nathan Hanini

Le Paris Saint-Germain va profiter de courtes vacances avant de repartir au combat pour conserver les trophées acquis cette saison. Mais avec quel effectif ? Lucas Hernandez fait débat en ce moment parmi les observateurs.

Restera ou ne restera pas ? Depuis plusieurs semaines, Lucas Hernandez est cité parmi les joueurs partant au sein du Paris Saint-Germain. L’international français (39 sélections) est utilisé dans la rotation par Luis Enrique au sein du club de la capitale. Après une blessure aux ligaments croisés, l’ancien défenseur du Bayern Munich a manqué une partie de la saison. Sur les réseaux sociaux, le joueur a tout de même tenu à clarifier sa situation. La réponse n'a pas tardé. Sur RMC, le journaliste Florent Gautreau a partagé son avis sur la situation du champion du monde 2018.

Hernandez doit quitter le PSG

🗣💬 @FlorentGautreau : " Lucas Hernandez ? Il fait typiquement partie des joueurs insuffisants pour le PSG. Quasiment toutes ses entrées étaient catastrophiques depuis qu'il est revenu de blessure. Il aurait pu faire beaucoup de mal sur certains matches" pic.twitter.com/OeGmYpUiKJ — After Foot RMC (@AfterRMC) July 17, 2025

L’homme de 54 ans s’est exprimé dans l’After Foot concernant Lucas Hernandez. Pour lui, le joueur doit quitter le PSG cet été. « Il est une doublure côté gauche, mais également dans l’axe. Mais il fait typiquement partie des joueurs insuffisants pour le Paris Saint-Germain. Et même plus globalement, car il a beaucoup de mal depuis sa blessure. Alors, on peut me dire oui il revient de blessure, mais j’ai trouvé que toutes ses entrées ont été quasiment catastrophiques depuis qu’il est revenu. Il aurait pu faire beaucoup de mal au Paris Saint-Germain sur certains matchs. Sans parler de ce qu’il a fait dernièrement lors de la Coupe du monde des clubs. Donc ça fait partie des joueurs qui ont entre guillemets tout à gagner à rester même pour profiter de la hype parisienne, on va dire. Mais si tu es côté parisien, il n’a pas le niveau du Paris Saint-Germain vainqueur de la Ligue des champions, » explique-t-il. Pour rappel, l’ancien joueur du Bayern Munich est lié jusqu’en 2028 au club de la capitale française et il possède l'un des plus gros salaire de l'effectif, ce qui le rend quasiment impossible à vendre sans un gros effort de sa part.