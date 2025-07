PSG ‍: Hernandez et Kang-in Lee, c'est fini

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

La saison du PSG est officiellement terminée après la finale de Coupe du monde des clubs perdue contre Chelsea. L’heure est au bilan pour la direction parisienne et plusieurs joueurs vont faire leurs valises.

Malgré la finale perdue contre Chelsea au Mondial des clubs (3-0), la saison du Paris Saint-Germain restera historique avec le premier succès du club de la capitale en Ligue des Champions. Le parcours du PSG a toutefois mis en avant les limites des remplaçants, Luis Enrique n’ayant pas eu le luxe de beaucoup faire tourner son effectif depuis le début de l’année 2025. Des joueurs ont étalé leurs limites, à l’instar par exemple de Gonçalo Ramos ou encore de Warren Zaïre-Emery.

D’autres éléments ont encore plus déçu et ne seront pas retenus durant ce mercato estival. C’est notamment le cas de Kang-in Lee et de Lucas Hernandez. Selon les informations du compte insider PSG Inside Actu, le milieu de terrain sud-coréen et le défenseur de l’équipe de France sont clairement sur le départ. En ce qui concerne l’ex-milieu offensif de Majorque, plusieurs grands clubs sont intéressés à l’instar de Naples et Manchester United. Une destination plus exotique est envisagée pour Lucas Hernandez, qui a une belle cote en Arabie Saoudite, où il pourrait rejoindre son frère Théo, tout fraichement transféré à Al-Hilal.

Luis Enrique ne compte plus sur eux

Des clubs italiens et espagnols dont l’identité n’a pas filtré sont également intéressés par l’ancien défenseur du Bayern Munich et de l’Atlético de Madrid. Le PSG va tout faire pour se séparer des deux joueurs, sur lesquels Luis Enrique comptait beaucoup en début de saison avant de s'apercevoir de leurs limites. Mais pour le club Bleu et Rouge, il ne sera pas question de les brader et l'idée sera donc de récupérer des indemnités de transfert corrects. Car l’idée du PSG est clairement de compenser numériquement chaque départ et cela aura un coût.