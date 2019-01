PSG : Henrique hésite, Paredes n'a pas signé !

Dans : PSG, Mercato, Foot Mondial.

Est-on à l'aube d'un énorme coup de théâtre dans le dossier Leandro Paredes au Paris Saint-Germain ?

Cela ne faisait plus aucun doute depuis quelques jours. Leandro Paredes allait être la première recrue du mercato d'hiver. L'international argentin devait venir renforcer l'entrejeu de Thomas Tuchel en vue du huitième de finale de la Ligue des Champions contre Manchester United. Le club de la capitale française était tombé d'accord avec le Zénith sur un transfert de 40 millions d'euros, plus 5 ME de bonus. Les derniers détails, dont les différentes commissions, avaient même été finalisés avant ce week-end. Mais le tâtonnement d’Antero Henrique pourrait finalement jouer un bien vilain tour au PSG...

Selon Paris United‏, le directeur sportif de la formation francilienne se montre effectivement trop exigeant lors des dernières négociations. « L’officialisation de Paredes devait avoir lieu dimanche et les photos officielles devaient être prises samedi. Accord reporté à cause d’Antero Henrique qui souhaite renégocier des clauses déjà actées », avoue le média parisien. De quoi remettre en cause l'arrivée hivernale de Paredes à Paris ? Possible, même si toutes les parties devraient tout de même mettre de l’eau dans leur vin avant la fin du mois de janvier, histoire d'éviter un gros couac. À l'heure qu'il est, Tuchel doit en tout cas avoir des sueurs froides, vu qu'il n'est peut-être même pas au bout de ses surprises...

