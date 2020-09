PSG : Hazard + 100 ME, l'offre du Real pour Mbappé

Dans : PSG.

Kylian Mbappé n’a laissé aucun doute trainer sur son avenir, il restera au Paris Saint-Germain cette saison.

Pour sa dernière année de contrat, rien n’est moins sur en revanche. Le Real Madrid voit sa signature arriver gros comme une maison, et prépare déjà ses armes, quand le PSG n’aura pas d’autres choix que de négocier. Si Nasser Al-Khelaïfi rêve de prolonger l’attaquant parisien, ce dernier va certainement repousser les avances pour rester en position de force. Ce sera ensuite au PSG de trouver la meilleure solution avec le Real Madrid. Le club espagnol a déjà sa petite idée, avec forcément une grosse somme d’argent estimée entre 120 et 160 ME selon les dernières études de la presse espagnole. Le plus gros transfert de l’ère post-Covid pour un joueur en fin de contrat dans un an, la Maison Blanche estime être dans la bonne fourchette.

Mais si le PSG venait à se montrer inflexible et demander 200 ME pour le champion du monde, alors une parade serait trouvée. En effet, Don Balon annonce que Florentino Pérez a perdu confiance en Eden Hazard, venu pour 100 ME et qui a connu une première saison décevante. Surpoids, blessure, faible rendement, le Belge ne redresse pas la pente alors qu’il va sur ses 30 ans. C’est pourquoi le président du Real Madrid rêve d’inclure le Diable Rouge dans la transaction, afin de faire baisser le prix de Mbappé, et réduire ainsi la facture à 100 ME. Si le PSG s’est bien intéressé plusieurs fois à Hazard, et surtout du temps où il évoluait à Lille, ce genre de transaction risque de ne pas beaucoup faire rêver au Qatar, même si cela aurait le mérite de ramener à la fois de l’argent, et un joueur pour compenser le départ de Mbappé.