PSG : Harry Kane sur le marché, Pochettino va aimer

Dans : PSG.

Déçu du manque de compétitivité de Tottenham, Harry Kane envisage de partir si les Spurs ne disputent pas la Ligue des Champions la saison prochaine. Peut-être une bonne nouvelle pour l’entraîneur du Paris Saint-Germain Mauricio Pochettino, qui l’avait eu sous ses ordres au club londonien.

Harry Kane commence sérieusement à s’impatienter. Au fil des saisons, l’attaquant qui fêtera ses 28 ans en juillet constate que Tottenham n’a pas les moyens de rivaliser avec les meilleures équipes. Les Spurs, déjà éliminés en Europa League, n’occupaient que la sixième place de Premier League avant le début du week-end, à trois points du Top 4. C’est pourquoi l’international anglais aurait pris une décision importante.

D’après The Athletic, Harry Kane serait déterminé à partir cet été si Tottenham ne se qualifie pas pour la Ligue des Champions. Il est vrai qu’un buteur de son calibre se doit d’évoluer dans la plus prestigieuse des compétitions, au lieu de regarder les Robert Lewandowski, Karim Benzema, Kylian Mbappé ou Erling Haaland à la télévision. Du coup, le capitaine de la sélection anglaise doit sentir que le prochain mercato sera peut-être l’occasion ou jamais de rejoindre une formation capable de lutter pour les titres majeurs. Reste à savoir s’il sera convoité.

Pochettino pourrait être intéressé

Par le passé, on a notamment évoqué les intérêts de Manchester United et du Real Madrid qui, aujourd’hui, semblent avoir tourné la page. Il faudra peut-être regarder du côté du Paris Saint-Germain et de son entraîneur Mauricio Pochettino qui pourrait bien lui tendre la main après leur collaboration à Londres. Surtout si le champion de France venait à laisser son attaquant Kylian Mbappé filer au Real Madrid. Attendons tout de même la réponse de Tottenham et de son président Daniel Levy réputé intransigeant sur le marché des transferts, et qui s’est toujours opposé au départ de son avant-centre sous contrat jusqu’en 2024.