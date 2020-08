PSG : Harcelé sur Neymar, le Barça avoue sa défaite

Dans : PSG.

Avec l’arrivée de Ronald Koeman sur son banc de touche, le FC Barcelone veut relancer un nouveau cycle. Avec Neymar en tête de gondole ? Le PSG n’est pas de cet avis.

Il y a un an, Neymar était au fond du trou du côté du club de la capitale française. Après deux graves blessures au pied droit, l'international brésilien n’avait qu’une seule envie : retourner au Barça pour retrouver son meilleur niveau et regagner la Ligue des Champions. Au final, l’attaquant de 28 ans est resté à Paris et a même réussi à atteindre son objectif sous le maillot du PSG. Puisque dimanche, il jouera la finale de la C1 avec Paris face au Bayern Munich et à 100 % de ses capacités. Autant dire que Neymar fait désormais le bonheur d’un des tous meilleurs clubs au monde, le PSG étant aujourd’hui à mettre dans le même panier que le Barça. Sous contrat jusqu’en 2022, l’Auriverde n’a donc plus envie d’aller voir d’ailleurs, vu qu’il envisage même de prolonger son contrat au Parc des Princes. Si Leonardo a fixé sa priorité sur la prolongation de Mbappé, le directeur sportif ne lâchera pas Neymar pendant ce mercato.

Une donnée parfaitement connue par Josep Maria Bartomeu, même si le nom de Barcelone est toujours présent autour de Neymar. « Recruter un joueur comme Neymar alors que le club dans lequel il se trouve ne veut pas le vendre, c’est impossible. L'été dernier, nous avons essayé. C'est un joueur qui, avec la situation pandémique, n’est pas mis sur le marché par son club. C'est normal. Les grands clubs veulent garder leurs grands joueurs », a lancé le président catalan sur Barça TV. Ce qui signifie donc que le nouveau projet du FCB ne passera pas par le recrutement de Neymar, malgré la répétition des rumeurs sur ce sujet.