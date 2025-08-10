PSG ‍: Hakimi répond aux accusations de viol

Dans : PSG.

On l'a récemment appris, le parquet de Nanterre a demandé qu'Achraf Hakimi passe devant le tribunal criminel suite à une plainte déposée par une jeune femme contre le joueur du PSG en février 2023. L'international marocain s'est vivement défendu.

Sous la menace d'un procès pour viol, et d'une potentielle peine de 15 ans de prison, Achraf Hakimi s'est rarement exprimé sur ce sujet qui l'a évidemment perturbé. Mais, dans un entretien accordé à Bertrand Latour, pour Canal+, le défenseur international marocain du Paris Saint-Germain a accepté de s'exprimer sur cette terrible menace qui plane au-dessus de son avenir, et sur ses arguments. Car Achraf Hakimi est persuadé que sa vérité éclatera au grand jour et qu'il sera totalement lavé de ces graves accusations. Selon lui, il n'a rien à se reprocher et tout cela ne le perturbe même pas.

Hakimi n'est pas perturbé par cette menace de procès

Achraf Hakimi réagit à la récente décision du parquet de Nanterre de requérir un procès suite à une accusation de viol impliquant le joueur marocain. pic.twitter.com/nSYFkcIyHe — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) August 9, 2025

« Je suis tranquille. Cette accusation est fausse, c’était horrible, injuste. Je ne souhaite ça à personne, ce n’est pas bien. Je sais que la vérité va sortir. Je ne me reproche pas quelque chose à moi-même, ceux qui me connaissent le savent. Je suis tranquille et je me concentre sur les choses plus importantes de ma vie, la famille, le foot », a confié, à Bertrand Latour, Achraf Hakimi. Face aux accusations précises de la jeune femme, l'avocate du joueur du PSG avait fait savoir que tout cela ressemblait à un piège tendu au défenseur parisien.

« L’accusation, c’est à dire le Parquet, est dans son rôle, c’est à dire de tenter de réunir des éléments à charge. Mais j’ai la connaissance du dossier et peut affirmer qu’il existe de très nombreux éléments à décharge. Ce sera le rôle de la défense de les mettre en avant. [...] Dans des affaires de viols ou d’agressions sexuelles, dans 99,9% des cas, vous avez des expertises psychologiques qui vous disent qu’il y a un symptôme, un syndrome post-traumatique, n’importe quoi, un cauchemar, une prise de poids, une perte de poids. Là, rien », avait fait remarquer Maître Fanny Colin.