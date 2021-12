PSG : Hakimi n’en peut plus de Pochettino !

Dans : PSG.

Par Baptiste Mulatier

Auteur d’un excellent début de saison, Achraf Hakimi connaît une baisse de régime depuis quelques semaines. En privé, le latéral droit du PSG s’agace de la tactique de son entraîneur, Mauricio Pochettino.

Le Paris Saint-Germain réalisait un énorme coup en recrutant Achraf Hakimi pour environ 60 ME. L’international marocain sortait d’une saison époustouflante avec l’Inter, conclu par un titre de Serie A. En début de saison, Achraf Hakimi a très vite démontré pourquoi le PSG avait déboursé cette somme pour le recruter. Vitesse, qualité de percussion, physique, capacité à répéter les efforts, qualité de centre, de finition : Hakimi a ébloui la Ligue 1 avant de connaître un vrai coup de mou. Il ne brille plus autant offensivement, et il montre une certaine fébrilité défensive, connue de plus longue date. Certains observateurs font le lien entre la baisse de régime d’Achraf Hakimi et l’arrivée de Lionel Messi dans son couloir droit. Dans un système à 4 défenseurs avec Lionel Messi devant lui, Hakimi ne peut pas s’exprimer comme il l’a toujours fait.

Hakimi ne se sent pas à l’aise dans le système de Pochettino

L’Equipe fait quelques révélations importantes dans son édition du jour sur la mauvaise période que traverse Achraf Hakimi. Ce dernier se plaint auprès de ses proches de la tactique mise en place par Mauricio Pochettino. Il l’avait très mauvaise après son expulsion contre l’OM au Vélodrome, le 24 octobre dernier. « Fin octobre, en marge de son expulsion à Marseille (0-0), il s'étonnait, en privé, du manque de compacité du bloc et de l'exposition trop importante des défenseurs », écrit le quotidien sportif national. Un passage à trois défenseurs centraux pourrait relancer Hakimi. Il évoluerait alors en tant que piston droit, son poste préféré. Mauricio Pochettino n’a pas beaucoup tenté ce dispositif. Il attend peut-être le retour en forme de Sergio Ramos, encore et encore retardé.